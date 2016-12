C’est l’une des belles traditions de Noël : celle des décorations de Noël. A Mers-les-Bains, dans la Somme, le services des espaces verts était mobilisé pour réaliser des belles décorations. Différentes scènes ont été mises en place dans plusieurs endroits de la ville comme un sympathique igloo près de la mairie.

A Ault

Non loin de là, à Ault, sur la place de l’église, la municipalité et ses services techniques vous invitent à venir découvrir une bien jolie et magique installation. Elle s’inspire de la Reine des Neiges pour émerveiller les petits et les grands.