Les 28 et 29 avril 2017, l’Harmonie Municipale et le service culturel de Mers-les-Bains, dans la Somme, vous invitent à la deuxième édition du festival « Les Vents de Mers » aura lieu les 28 et 29 avril. Pour cette manifestation, l’Harmonie Municipale a invité deux orchestres d’harmonie de la région, ceux de Doullens et de Roye.

Parmi les autres instruments à vent qui seront représentés durant ces deux jours, les cuivres seront mis à l’honneur avec le Brass Band de la Côte Picarde, lauréat de l’étoile picarde 2016 catégorie culture. Ché Baladin ed falaiz seront également présents pour animer l’esplanade au son de l’accordéon et de leurs quatre voix.

Vendredi 28 avril

A 20 h 45, l’orchestre à Vent de Doullens, sera présent à la salle des fêtes Louis Aragon. Entrée libre. Bar au profit de l’harmonie municipale de Mers-les-Bains.

Samedi 29 avril

A 11h45, apéritif concert de l’Harmonie municipale de Mers-les-Bains sur l’esplanade.

A 16h, Brass Band de la Côte Picarde sur l’esplanade.

A 17 h 30, orchestre d’harmonie de Roye sur l’esplanade.

A 18 h 45, Che baladin ed falaiz sur l’esplanade puis à la salle Louis Aragon.

A 19 h 30, apéritif au bar de la salle Louis Aragon.

A partir de 20h, soirée frites moules avec Martial Dancourt. Tarif 15 €. Réservations au 06 18 65 58 12 ou 06 30 08 50 41.

Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 27 28 06 46. Repli des concerts à la salle des fêtes Louis Aragon, selon les conditions météorologiques.