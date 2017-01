Météo-France vient de placer 18 départements, dont la Somme et la Seine-Maritime, en vigilance orange “Neige Verglas”, en raison d’un risque de pluies verglaçantes pour la nuit prochaine. Les sols glissants, pourraient rendre cet épisode délicat voire dangereux.

Compte-tenu de ces prévisions, les préfectures de la Seine-Maritime et de la Somme appellent à l’extrême vigilance et recommande aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques.

Selon Météo-France, la perturbation arrive en seconde partie de nuit. Les nuages pourraient s’amonceler et déposer, quelques pluies ou bruines verglaçantes, plutôt dans les terres. Quelques flocons de neige pourraient également précéder ces précipitations. Les thermomètres devraient afficher des minimales comprises entre -1 et +1 degré au littoral et descendre jusque -2 à -4 degrés dans les terres. Les quelques précipitations attendues demain matin pourraient être verglaçantes dans l’intérieur des terres.

Des conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous. Cette alerte est valable jusqu’au 7 janvier 6 h du matin, et pourra être renouvelé au besoin par les services de météorologie.

Conseils généraux

Les préfectures délivrent quelques conseils aux habitants :

N’entreprendre que des déplacements indispensables.

En cas d’obligation de déplacement : surveillez les prévisions météorologiques sur le site de meteofrance.com. Informer ses proches de ses déplacements Se munir d’équipements spéciaux pour la voiture (pneus neige, chaînes etc…) Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation Allumer les feux de croisement ou de brouillard Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces



• En cas d’immobilisation du véhicule lors d’un déplacement, ne pas faire fonctionner le moteur pour chauffer le véhicule, les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies.