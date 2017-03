Jeudi 17 mars, Hélène Leboucq et les membres du conseil d’administration réunissent l’assemblée générale de la Maison familiale et rurale (MFR) d’Oisemont. La salle est à son comble avec parents et élèves, le conseil d’administration doit être composé d’au moins 50 % de parents et le quorum est atteint. Le rapport et les comptes sont approuvés à l’unanimité. Deux personnes sortantes sont réélues pour 3 ans et trois nouvelles personnes font leur entrée. Jean Clin, président de l’association, dit avec un grand sourire : « La réussite, c’est comme dans Astérix : c’est un peu comme une potion magique » et tire son chapeau à l’ensemble des maîtres de stage.Trois objectifs en vue : garder une situation financière saine, accueillir au moins une classe de terminale et avancer sur le projet de gouvernance qui sera revu en 2017.

Inauguration de l’internat

L’assemblée générale prend fin et enchaine sur l’inauguration de l’internat par Sylvain Manach, maire de Oisemont. Celui-ci a été relooké et remis à neuf avec des couleurs vives, il a reçu deux nouvelles chambres avec accès handicapé afin de répondre aux normes, l’internat héberge presque 100 % d’élèves. Le coût des travaux s’élève à 200 000 euros et a été subventionné par la région Hauts-de-France à hauteur d’environ 65 000 euros, le reste de l’investissement a été autofinancé.