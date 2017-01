Une collision entre trois véhicules a fait un blessé dimanche en fin d’après midi à Miannay, un Frivillois de 52 ans qui a été transporté au CH d’Abbeville.

Vers 18 h dimanche, sur le CD 928 hors agglomération de Miannay, une Peugeot 309 conduite par un habitant de Millencourt-en-Ponthieu de 84 ans est entrée en collision avec une Renault Mégane qui roulait également vers Cambron. La Peugeot est ensuite allée percuter une Renault Clio, stationnée sur le côté gauche de la chaussée, en bordure d’un chemin.

Le conducteur de la Peugeot 309 n’a pas été blessé. Le conducteur de la Mégane, un habitant de Crécy-en-Ponthieu âgé de 56 ans, et sa passagère, du même âge n’ont pas non plus été blessés. La conductrice de la Renault Clio (à l’arrêt), une habitante de Friville-Escarbotin de 54 ans, et son passager, âgé de 55 ans et habitant Tully n’ont rien non plus. En revanche, un autre passager de la Clio qui était à pied, a été blessé. Ce Frivillois de 52 ans a été évacué vers l’hôpital d’Abbeville par les sapeurs pompiers abbevillois, après médicalisation par les personnels du Smur.