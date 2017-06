Le 7 juin dernier aux alentours de 15 h 30, Maxime Ritz, vêtu d’une combinaison blanche, applique une couche de peinture sur l’un des pans de murs de la salle jouxtant la mairie de Chépy : « Nous avons refait les peintures, détapissé, poncé, nettoyé et repeint, les murs, l’armoire, les portes et les radiateurs ». À ses côtés, Brandon Barbier repeint les murs des sanitaires, s’aidant au besoin d’un escabeau… Pendant ce temps, Grégory Dovergne et Océane Lebourgeois écoutent les instructions d’André Ducorroy, encadrant technique à la mission locale pour le chantier jeune qui s’est achevé le vendredi 9 juin. Au même moment, Mégane Firmin et Léa Blondel peaufinent leur travail sur l’extérieur du bâtiment…

