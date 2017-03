Carole Damerval et Samuel Leroy font tout leur possible

pour accompagner les jeunes du secteur. –

Quand Carole Damerval, conseillère en insertion, parle du but de la mission locale, plusieurs mots reviennent : accompagner, faciliter, collaborer. PPAE, PACEA et d’autres sigles reflètent aussi la réalité des travailleurs sociaux de la mission locale, qui doivent jongler entre les interlocuteurs pour accompagner le mieux possible les jeunes déscolarisés.

« Nous nous adressons aux 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire. L’antenne du Tréport dépend de la mission locale Dieppe – Côte d’Albâtre, qui est une association financée par l’Etat, la région, l’Europe et des collectivités locales » résume Carole Damerval.

La mission locale propose aux jeunes un accompagnement, y compris à ceux qui n’ont pas de projets précis : « D’abord, nous faisons un état des lieux de leurs expériences, professionnelles ou extraprofessionnelles. S’appuyer sur ce qu’ils savent faire peut faire émerger quelques pistes » explique Samuel Leroy, conseiller en insertion et par ailleurs conseiller VAE (Validation des acquis de l’expérience). « Il faut aussi travailler autour des singularités de chacun et essayer de les voir assez souvent pour que leurs démarches restent actives ».

En relation avec les entreprises

Des formations, stages d’immersion en entreprises ou contrats aidés peuvent ensuite être proposés aux jeunes qui frappent à la porte de la mission locale. « Nous avons besoin de partenaires. Pôle emploi en est un important notamment avec le PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi). Nous travaillons aussi sur la santé, avec des partenariats avec des psychologues notamment. Puis il y a le système de parrainage, qui met en relation un jeune avec un chef d’entreprise, artisan, travailleur social ou autre, en vue de lui faire bénéficier de son réseau pour trouver un emploi. C’est un système qui fonctionne bien » détaille Carole Damerval. En tant que référente entreprise, cette dernière reste aussi au contact des acteurs économiques du secteur, en vu notamment de voir les personnes accompagnées par la mission locale accéder à l’emploi. En outre, l’antenne du Tréport, destinée à tous les jeunes du canton d’Eu, propose des permanences à l’Ancrage, au CIO de Eu et à Criel-sur-Mer.

« Nous travaillons aussi sur les techniques de recherche d’emploi : rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer un entretien d’embauche… » ajoute Samuel Leroy. Les quatre conseillers de la mission locale du Tréport doivent aussi parfois débloquer des freins, liés notamment à la mobilité ou au refus de se former. « Le frein peut être cognitif et certains jeunes refusent de bouger à plus de 10 km de chez eux par exemple ».

A chaque personne son profil, que les conseillers essaient de cerner le mieux possible pour proposer un accompagnement adapté.

Pratique :

Les jeunes déscolarisés de moins de 25 ans peuvent prendre rendez-vous avec les conseillers en insertions par téléphone au 02 35 86 88 59 ou sur place, rue de l’ancienne verrerie (à côté de la salle polyvalente). Plus d’informations sur internet : www.mldieppe.org