Souvent mal vue, voire dénigrée, l’industrie est victime de nombreux préjugés. Des a priori qui volent en éclat quand on arrive dans les locaux de la société MMB (Maquettes et Modèles de la Bresle) à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Même constat, quelques mètres plus loin, dans sa filiale Volum-e. Les deux bâtiments sont modernes, lumineux, propres. Le site, qui accueille 55 salariés, a d’ailleurs bénéficié de travaux d’agrandissements (1 000 m2 supplémentaires), entamés en 2015 et finalisés l’an passé en 2016.

En impression 3D

Il faut dire que depuis sa création en 1971, la société n’a de cesse de se développer. Spécialisées dans la fabrication additive, plus connue sous le terme d’impression 3D, MMB et Volum-e donnent ainsi vie à des objets très divers. Si la première travaille essentiellement avec le secteur du luxe (notamment en concevant des flacons de parfums prestigieux), la seconde répond à tous les autres domaines d’activité, en particulier l’automobile, l’aéronautique, le médical, et le bien d’équipement et de loisir.

Une pièce pour la fusée Ariane

Reconnus dans leur domaine, la société mère et sa filiale ont même récemment reçu une commande de l’Agence Spatiale Européenne ! Hervé Michel, directeur commercial de MMB et Volum-e, se réjouit :

Une première pièce a volé sur la fusée Ariane, lors du vol 233, avec succès.

D’ailleurs, le groupe souhaite développer ses marchés à l’étranger. « Aujourd’hui, l’international représente 10 % de nos commandes » poursuit Hervé Michel.

Notre objectif est de développer l’export avec l’Allemagne et l’Angleterre.

Parallèlement, MMB et Volum-e poursuivent cette année le développement avec leur machine à quatre lasers. Et du 19 au 25 juin 2017, les deux sociétés participeront pour la quatrième fois au Salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget.

Métiers variés

Un développement qui nécessite un agrandissement du groupe. Ainsi, MMB et Volum-e prévoient cette année le recrutement de trois à cinq personnes, dans les secteurs de l’usinage, de la Conception Assistée par Ordinateur (dessin), et de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (parcours d’outil).

Plus d’infos dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 4 avril 2017.