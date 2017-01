Vendredi dernier, la présidente Caroline Ternisien et le secrétaire Alain Debruyne ont rappelé leurs objectifs, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association de quartier du Mont Vitot. « Nous souhaitons animer le quartier et créer du lien entre les habitants ».

Organisation et participation

Les manifestations de 2016 ont été retracées. Fête des voisins et barbecue ont été forts appréciés par les participants. Petits et grands sont allés applaudir, à Dieppe, les superbes numéros du Cirque Pinder. Le vide-grenier du 14 juillet a accueilli 31 exposants sur 162 mètres linéaires de bonnes affaires. En été, la musique était au programme des festivités avec les concerts dans la Roseraie du parc du Château : « les entrées des rendez-vous du jeudi coûtent 2 €, l’association en prend en charge la moitié ». Dans le cadre du dépistage précoce du cancer du sein, l’association a également participé à la marche organisée pour Octobre Rose. Pour le plus grand plaisir des enfants, Halloween a été fêté au Parc d’Astérix. Enfin, les membres de l’association participent à la logistique de l’arbre de Noël des enfants, organisé par la municipalité.

Des projets

Le bilan financier fait apparaître un solde positif, qui permet de commencer l’année sereinement : « notre but est de pouvoir utiliser l’argent tout au long de l’année et proposer de plus en plus de manifestations aux habitants ». Le montant annuel de l’adhésion s’élève à 5 € par famille. Actuellement, une vingtaine de familles du Mont Vitot profitent des activités proposées par l’association. Des remerciements ont été adressés à la municipalité pour la subvention de fonctionnement, allouée annuellement. Au programme de 2017, on peut noter le renouvellement de la Fête des voisins, la brocante du 14 juillet et le soutien à l’entrée des rendez-vous musicaux du jeudi en période estivale. D’autres activités ont été également proposées : une sortie au Kahl-burg du Tréport, une animation au Mont Vitot à l’occasion de la Fête de la musique, ou un concours de pétanque. « Nous sommes ouverts à toutes les nouvelles idées à mettre en place ».

Pour les habitants du quartier : afin de suivre les activités proposées par l’association, consultez la page Facebook de l’association… ou votre boîte mail !