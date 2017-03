On se demande toujours s’ils pourront faire mieux… Et la réponse est oui ! Après la venue de JoeyStarr l’an passé, qui a littéralement mis le feu à la cité royale, les organisateurs du Murmure du Son ont encore mis la barre haute pour l’édition 2017.

Profitant d’un week-end prolongé, ce ne sera pas une soirée mais deux soirées de concerts qui seront proposées sur la grande scène de la place d’Orléans. Mais ce n’est pas tout ! « Il y aura deux concerts jeunes public, et des ateliers et des actions culturelles le jeudi pour la journée des enfants. Plus trois concerts gratuits le vendredi après-midi dans des lieux « patrimoine » de la ville d’Eu. Et des concerts gratuits le samedi après-midi dans le cadre du off en centre-ville. Soit encore 8 concerts gratuits à annoncer » révèle l’équipe. Si pour ces concerts gratuits, le programme n’est pas encore tout à fait terminé, on peut tout de même parler de ceux qui seront là les 14 et 15 juillet.

Vendredi 14 juillet

En ouverture de la soirée, un groupe local qui monte, For The Hackers. Un quintet pop rock uni par l’amitié, des références musicales communes et un enthousiasme flamboyant qui séduit tous ceux qui les voient sur scène. Avec eux, Jahneration et les étonnants Fatals Picards. Également sur scène, Los Tres Puntos, big band de 8 musiciens fidèle à l’impact rythmique d’un ska-punk contestataire et festif. Enfin, DJ Vinodilo et ses 10 ans de mix, qui l’ont amené aux quatre coins de l’Europe, au Maroc, en Turquie ou même jusqu’en Nouvelle-Calédonie, pour distiller son énergie.

Un petit morceau des Fatals Picards en attendant…

Samedi 15 juillet

Le début de soirée sera assuré par MNNQNS. Avec leur rock-noise-post-punk toujours à la cool, ce sera furieusement rythmique. Suivra ensuite le groupe electro, groove, hip-hop, pop, funk Deluxe.

Avec eux, la célèbre Billy Ze Kick de retour sur scène avec son sound system intergénérationnel ! Mais aussi le reggae de Sinsémilia, dont les membres sont restés fidèles à eux-mêmes, libres penseurs, privilégiant la sincérité en toutes circonstances.

Enfin, habitué des lieux, Didier Wampas et le rock alternatif des Wampas, avec une salve de pépites affreuses, sales et amusantes

Pratique

Points de vente. Les deux principaux réseaux nationaux : FNAC et Ticketmaster. Possibilité d’acheter en ligne via la page Facebook du festival. Les points de vente locaux : Bar le Victoria’s, l’agence du Crédit Agricole, la librairie Encre Marine et le bar Saint-Olaf à Eu ; l’espace culturel Leclerc d’Étalondes, ainsi qu’à l’agence du Crédit Agricole de Dieppe et chez Abbeville Musique.

Tarifs. Pass 2 jours : 30 € (uniquement en prévente). Vendredi : 15 € en prévente (20 € sur place). Samedi : 25 € en prévente (30 € sur place). Pass 1 jour uniquement pour les collégiens et les lycéens : 20 €. Une nouvelle fois, le Murmure du Son est partenaire du dispositif Carte Région Normandie. Pour la prévente, seuls le Victoria’s et l’Encre Marine sont équipés des TPE lecteurs des cartes. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.