L’ascension ne s’arrête pas pour le groupe d’Indie pop For The Hackers (FTH). Né en 2010, il gravit les étapes, marche après marche. Cette fois, son travail a été couronné par le jury du Pic d’Or à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Ce prix est un tremplin pour les nouveaux talents de la scène francophone.

« Chaque année, c’est parmi 200 artistes que se fait la sélection des 25 qui participeront aux auditions », explique-t-on du côté du jury.

Rayonnement national

Pour les cinq membres de For The Hackers, Axel, le chanteur guitariste, Romain, le guitariste, Alex, le bassiste, Arthur, le batteur et David, le pianiste, ce prix récompense un an et demi de travail en studio.

« Nous avons passé ces derniers mois à préparer et promouvoir l’album, explique Axel. Grâce au Pic d’Or, on peut gagner un rayonnement national. Nous avons rencontré les acteurs de la musique dans le Sud. Ce travail de terrain créé des débouchés pour des futurs concerts. »

De Criel, les FTH sont montés dans leur bus, aménagé par David, pour se rendre dans les montagnes tarbaises.

« C’est un concours de composition et de chant. Nous avons franchi la première manche, beaucoup de groupes ont rencontré des problèmes techniques, nous y compris, mais le jury a été indulgent. Lors de la deuxième étape, nous avons joué Néon, le premier extrait de notre nouvel album, et nous avons enregistré une vidéo en live. »





Simplicité récompensée

Le décor du concours semblait sublime : le théâtre baroque des Nouveautés.

Comme le précise Axel, « jouer sur une belle scène, ça n’a pas de prix ».

Et surtout, devant un public et douze membres du jury conquis. Ils semblent avoir apprécié leur « façon de jouer, le côté entreprenant avec le public, on joue avec le public sur scène, nous avons eu de bons retours sur notre simplicité ».

Ce partage avec ses spectateurs est la marque de fabrique des cinq musiciens. Ils profitent encore du sud de la France pour quelques concerts et pour peaufiner leurs rencontres avec les acteurs de la musique.

Avant l’été consacré à la fin de l’enregistrement et à l’élaboration d’un plan de bataille pour faire la promotion de l’album. Sortie prévue en septembre. Les FTH se produiront sur la scène du Murmure du Son à Eu le vendredi 14 juillet 2017. De quoi combler les musiciens pour ce retour à la maison.

Vidéo. La chanson Néon enregistrée pendant la finale de FTH au Pic d’Or.