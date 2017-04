« Amour à distance », « La route de l’amour », « Mon véritable amour ». La liste de ses morceaux le trahit. Dylan Delcros alias Deldy est un chanteur eudois de 22 ans spécialisé dans le « rap love mélancolique ». Pourtant, le rap est plus souvent associé aux clips de filles en petite tenue et à des paroles sur la sexualité facile. Nul besoin de chercher beaucoup pour tomber sur les clips sulfureux de Booba ou d’Alpéacha, rappeurs très attachés à l’entrejambe féminine.

Plusieurs de ses morceaux ont déjà plus de 1000 vues sur YouTube :

Rappeur romantique

Chez le jeune Deldy, l’inspiration est plus profonde. Plus proche d’un MC Solaar et de sa chanson Caroline. Mais il ne revendique pas d’influence ou d’inspiration. D’ailleurs, il précise qu’il « fait de la musique mais qu’il n’en écoute pas ». Comme un poète romantique, il compose ses chansons à partir de ses peines de cœur :

« Toutes mes musiques sont tirées d’histoires vraies, tout a été vécu. »

Il lui arrive de vivre de belles histoires d’amour… Et il change alors son fusil d’épaule pour écrire des chansons en hommage à ses proches.

Arzhêliz Diard

Pour écouter Deldy, la chaîne de ses 13 morceaux est disponible sur YouTube : DeldyOfficiel RapLove.

