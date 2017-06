Né au Tréport en 1886, Paul Paray est peut-être plus célèbre à Détroit que dans la cité portuaire. Compositeur et chef d’orchestre apprécié des amateurs de musique classique, Paul Paray a eu une vie aussi passionnante que mouvementée, parcourant le monde au service de la musique. Mais curieusement près de 40 ans après sa mort, il était jusqu’ici difficile d’écouter sa musique. Un écueil qui vient d’être résolu. Deux associations ont collaboré pour permettre l’enregistrement d’un nouveau disque des œuvres de Paul Paray.

« Cela fait deux ans que nous avons eu l’idée d’éditer ce CD » explique Damien Top, musicien et président du cercle Paul Paray et du centre international Albert Roussel. « Il a d’abord fallu trouver l’argent pour sa réalisation. Nous avions donc lancé une souscription qui a dépassé les objectifs ». Créée sur Internet, la mobilisation a en effet permis de récolter 4 200 €, pour un objectif initial de 3 500 €. La municipalité du Tréport a notamment apporté une belle contribution pour la réalisation du CD, tout comme le centre Albert Roussel.

Edité à 500 exemplaires, le disque est disponible dans les magasins de musique en France et aux États-Unis, ainsi que sur les plates-formes de téléchargement. Celui-ci pourrait aussi être disponible à la vente dans les offices de tourisme de la Ville explique Michel Bilon, conseiller municipal qui a rédigé un paragraphe sur le Tréport dans le livret de l’album.

La cité portuaire a marqué l’œuvre de Paul Paray : « Il a débuté le violoncelle tout petit, puis a commencé l’orgue avec son père qui était maître de chapelle à l’église Saint-Jacques » explique Damien Top, qui entend dans l’œuvre de Paul Paray de nombreuses références au Tréport : « Au début de sa sonate, il y a une formule au piano, des triolets, qui rappellent les vagues. Puis ce rythme est contrarié par un autre, binaire, qui rappelle aussi le rythme de la mer ».

Pratique

Paul Paray, Œuvres pour cordes et piano. Violon : Eliot Lawson ; violoncelle : Samuel Maguill ; Piano : Diane Andersen. Collection Azur classical. 66 minutes.

Une vie consacrée à la musique

Né au Tréport en 1886, Paul Paray commence la musique très tôt et est admis à l’âge de 9 ans à la Maîtrise Saint-Evode de la Cathédrale de Rouen. A 14 ans, il est capable de jouer tout l’œuvre d’orgue de Bach de mémoire.

Adolescent, il compose ses premières œuvres et intègre le conservatoire de Paris. En 1911, il reçoit le Premier Prix de Rome. Pendant la Première Guerre Mondiale, il est fait prisonnier en Allemagne mais parvient à concevoir mentalement sa Sonate pour violoncelle et piano qu’il retranscrira sur papier à son retour en France en 1918. Peu après, il accepte de diriger un orchestre par nécessité économique et continue à composer en parallèle.

Après la Seconde Guerre Mondiale, il cesse d’écrire pour se consacrer à son activité d’interprète et est notamment appelé par l’orchestre symphonique de Detroit.

Il s’éteint en 1979 à Monaco, à l’âge de 93 ans.