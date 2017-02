« On l’a su lundi (13 février) ». C’est tout nouveau, le salon Alter-Ego Coiffure de Huppy vient de décrocher sa charte qualité. Après un audit réalisé par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, Coralie Lassechere peut souffler. Son salon de coiffure, situé route de Liercourt, est le premier à être labélisé dans la Somme. L’accueil, l’hygiène et l’organisation sont récompensés par ce petit autocollant apposé sur la porte. Et désormais, chaque année le salon de Coralie passera un audit pour garder ce standing.

Arzhêliz Diard

Pratique

Alter-Ego Coiffure, 35, route de Liercourt à Huppy. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h, 17 h 30 le samedi, sur rendez-vous entre 12 h et 14 h. Renseignements et rendez-vous : 03 22 19 01 07, www.alter-ego-coiffure.fr et sur la page Facebook Alterergohuppy.

› L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 21 février 2017.