Le week-end de l’Ascension se profile. Comme souvent, il sera marqué par les premiers déplacements importants des gens du voyage en mission évangélique. Une poignée de villes et villages, dans une Communauté de communes du Vimeu (CCV) qui ne possède pas d’aire d’accueil, sont régulièrement confrontés à l’installation illégale de ces personnes. Mais au premier janvier 2017, une évolution réglementaire est passée inaperçue sur ce point. Avec la Nouvelle organisation territoriale de la République, les Communautés de communes et Communautés d’agglomération, ont hérité de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux locatifs. Un long intitulé mais dans les faits, la donne a-t-elle changé pour la CCV ?

La réponse n’est pas simple, les questions posées aux services de l’Etat ont suscité des explications quelque peu alambiquées (à lire à gauche). Une chose est sûre, la CCV ne dispose pas des infrastructures adéquates pour accueillir les gens du voyage. Et en dépit de cette nouvelle compétence, rien ne paraît avoir changé.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 23 mai 2017.

Julien Levasseur