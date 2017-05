La nuit européenne des musées est l’occasion de (re) découvrir les collections d’un œil différent. Plusieurs activités sont prévues dans les musées de Dieppe, Eu, Saint-Nicolas d’Aliermont et Saint-Martin-en-Campagne. Programme.

Musée Louis-Philippe à Eu. Découvrez différemment le parc du château d’Eu ! Rendez-vous à 21 h 30 pour une visite guidée du parc du château d’Eu à la lumière des torches. Le Musée Louis-Philippe et le service Patrimoine de la ville d’Eu participent à l’édition 2017 de Pierres en Lumières organisée par le Département de la Seine-Maritime et la Fondation du Patrimoine. Sont programmées des visites du jardin, ainsi qu’une mise en lumière des vitraux du portique du château et des sculptures du parc. À l’occasion de la Nuit des musées, le Musée Louis-Philippe a choisi de mettre en avant, dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre », les vitraux présents dans la décoration des espaces. Après avoir découvert ces vitraux, les élèves de l’école de Nesle-Normandeuse, aidés d’un vitrailliste ont pu mettre en pratique les différentes techniques de réalisation. Ce travail autour du vitrail est le trait d’union entre le passé verrier de Nesle-Normandeuse et le Musée Louis-Philippe. Il fera l’objet pendant cette Nuit des musées d’une exposition.

Pratique. Le Musée Louis-Philippe, Château d’Eu ouvre ses portes le samedi 20 mai de 20 h à 23 h. Entrée gratuite. Renseignements au 02 27 28 20 76 ou chateau-musee@ville-eu.fr.

Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont et Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne Petit Caux. Les deux musées s’associent et proposent une activité commune à l’occasion de la Nuit européenne des musées le samedi 20 mai 2017 : « Nom de Zeus ! » C’est le film « Retour vers le futur » réalisé par Robert Zemeckis de 1985 à 1990 qui a inspiré cette animation originale, ludique et interactive à partager en famille. Cette trilogie retrace l’histoire d’un lycéen, Marty McFly, voyageant à travers le temps à bord d’une voiture, modèle DeLorean, conçue par le Dr Emmett Brown. Les comédiens du Théâtre de la Bataille seront présents pour animer la soirée. Ils veilleront à ce que les visiteurs se prennent au jeu et retrouvent l’ambiance du film qui a marqué plusieurs générations.

Pratique. Le Musée de l’Horlogerie et le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne ouvrent leurs portes le samedi 20 mai de 20 h 30 à 22 h 30. Animation gratuite pour toute la famille. Modalités et réservation au 02 35 86 31 61.

Musée de Dieppe. Nuit des musées : château fort et passé médiéval en lumière à partir de 20 h au Musée de Dieppe. À l’occasion de la 13e Nuit des Musées, le musée Dieppe a choisi de mettre le château fort en lumière et de plonger ses visiteurs dans une ambiance médiévale. Un programme spécial a été conçu pour cette manifestation. Différentes animations sont programmées sur les terrasses, dans l’enceinte du monument historique. Les visiteurs pourront être initiés à l’art du tir à l’arc par l’association Les Archers du Ronchay, ou simplement assister aux démonstrations. L’association EDICAA présentera quant à elle « La Mesnie 1415 », reconstitution d’un campement médiéval à travers lequel les visiteurs pourront déambuler. Ils pourront ainsi découvrir certains artisanats de l’époque comme la forge et participer à une dégustation d’hypocras et autres mets. Les enfants pourront prendre part à une saynète, et se laisser conter l’histoire du « Chevalier armé de pied en cap ». Un Flash Mob sera organisé par les élèves de 3e du Collège George-Braque, dans la cour intérieure du musée. Costumés, ils effectueront une danse médiévale qui se transformera petit à petit en danse hip-hop. À l’intérieur du Musée, les collections permanentes ayant pour thématique le Moyen-Âge seront mises à l’honneur et exceptionnellement exposées pour l’occasion. Et pour parfaire l’ambiance, les visiteurs, sont invités à venir costumés s’ils le souhaitent !

Pratique. Le musée de Dieppe ouvre ses portes samedi 20 mai, de 20 h à minuit. Entrée gratuite.