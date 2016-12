C’est une histoire de près de 100 ans qui s’apprête à entamer un nouveau chapitre.

En 2017, l’office de tourisme Criel-Vallée de l’Yères va disparaître. Nous parlons bien ici de l’association. Le bureau d’accueil sera toujours là pour accueillir les touristes.

C’est le résultat de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). La compétence tourisme va être prise en charge par les communautés de communes dès le 1er janvier 2017.

Mercredi 14 décembre 2016, en assemblée générale extraordinaire, le président, Francis Siodmak a fait approuver la dissolution de l’association en 2017 ainsi que la nomination d’un liquidateur.

Un petit historique

Auparavant, le président est revenu sur l’historique du tourisme dans la commune.

Un syndicat d’initiative est né en 1914

mais c’est véritablement le 7 décembre 1926 qu’il a été relancé.

C’est en 2001 qu’il est devenu «l’office de tourisme Criel-Vallée de l’Yères ».

Francis Siodmak a remercié tous les bénévoles et les associations qui ont soutenu l’Office de Tourisme, la municipalité de Criel-sur-Mer, la communauté de communes Yères et Plateaux et tous les partenaires. En retour, Alain Trouessin, premier magistrat a félicité l’équipe de l’office pour son action.

Les animations ?

La commune va donc conserver un bureau d’accueil touristique. Le personnel (quatre personnes) va être également repris par l’intercommunalité.

L’ancien office de tourisme s’interroge toutefois sur le devenir des animations organisées sur le territoire.

« Nous espérons voir perdurer ces organisations, peut-être grâce à d’autres associations ».

Le salon artistique Yères en Peinture a attiré 230 visiteurs à Saint-Martin-le-Gaillard en 2016.

Les cours de fitness, sur les plages de Criel-sur-Mer, 492 personnes.

Le salon des collectionneurs, le 11 novembre, à Criel-sur-Mer, 370 visiteurs.

Le club des abeilles a annoncé son souhait de reprendre l’organisation de cette dernière animation. Des pistes existent pour Yères en Peinture.

« Nous avons des idées », a indiqué Alain Trouessin, « nous allons continuer les réflexions ». Selon lui, la commission culturelle de la municipalité pourrait tout à fait s’occuper de l’organisation de certaines manifestations.