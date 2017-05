L’association Oisemont Solidarité poursuit sa recherche de locaux dans le but de mettre en place une épicerie solidaire. Ce sujet a d’ailleurs figuré au conseil municipal du 6 avril dernier où les élus ont énuméré différentes pistes possibles avant de répondre favorablement à la demande de la structure de mettre un bâtiment à sa disposition. Les édiles ont pris la décision de réunir la commission voirie bâtiment le 29 avril dernier et ont demandé les clés du bâtiment des anciennes écoles au responsable des services technique pour faire un plan des lieux en vue d’une possible implantation.

Initiateur du projet, Benoît Potin, bénéficiaire et bénévole depuis plusieurs années au sein d’Oisemont Solidarité a présenté le projet au sénateur Jérôme Bignon qui l’a embauché : « l’épicerie achète les produits pour les revendre à 10 ou 20 % de leur prix. Les bénéficiaires signeront un contrat leur permettant de consacrer l’argent économisé pour régler des problèmes liés à leur recherche d’emploi ou de formation ».

