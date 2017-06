Ce dimanche 18 juin 2017 à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), le manoir de Penthièvre ouvre ses portes à l’occasion de la journée des moulins. Une animation lancée en 1989 par l’Association de Sauvegarde des Moulins de l’Eure et de la Seine-Maritime, et reconduite depuis chaque troisième dimanche de juin. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, puisqu’elle correspond à une tradition d’origine normande remontant au XVIe siècle. Un rendez-vous annuel donc, qui permet à l’association de sensibiliser le public mais aussi de faire connaître ces lieux pour éviter qu’ils ne tombent dans l’oubli. Parmi ses autres actions, l’ASM recense et étudie les différents moulins du territoire. L’association participe également à la sauvegarde et à la restauration de ces édifices.

Vingt sites, quatre départements

Cette année, la journée des moulins aura lieu ce dimanche 18 juin. À cette occasion, vingt sites seront accessibles au public, sur les quatre départements de la Seine-Maritime, de l’Eure, de l’Orne, mais aussi de la Somme. Localement, seul le moulin du domaine de Penthièvre, à Blangy-sur-Bresle, est concerné. Les visiteurs y sont attendus de 9 h 30 à 18 h.