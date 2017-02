Depuis samedi 11 février, Eddy Colin, âgé de 37 ans, a installé sa nouvelle entreprise sous l’enseigne RN Motoculture (entretien-vente-réparation) dans un espace dr 200 m² au parc d’activités des Arènes, route d’Abbeville à Airaines.

Vente, maintenance et réparation

Eddy, a son explication : « J’ai eu envie de m’installer à mon compte, après 17 ans d’activités de salarié, je propose une large amplitude de matériels, spécialisé dans la motoculture, aussi de la vente et réparation du matériel parcs et jardins pour les professionnels comme pour les particuliers. Je travaille avec huit marques, l’entrée de Gamme, milieu de Gamme, il faut voir le budget de chacun. »

Eddy Colin assure la maintenance et la réparation de matériels de motoculture. Pour identifier les causes d’une panne, il observe l’état des pièces et procède à leur échange ou à leur rénovation. Il réalise l’entretien courant (vidanges, graissages, contrôle et réglage des mécanismes).

« Je suis confiant que cet espace répondra aux besoins de mon entreprise et qu’elle permettra de maintenir et d’augmenter les retombées de mon service. Mon objectif, c’est d’embaucher un technicien par la suite. »

Pratique

RN Motoculture : 03 22 20 41 47 rnmotoculture@orange.fr