Ici pas de fléchage, d’étiquette ou d’espace privatisé, le parc et le verger Les Prés sont une invitation à la flânerie et à la découverte en toute liberté. Neuf hectares où la nature est reine… Mais savamment conseillée par le maître des lieux, Adrien Tailleux.

Ce paysagiste a pris la suite de son père dans cette propriété familiale dominée par la Villa 1900 en bordure de l’Yères.« Mon père a planté les premiers arbres du verger il y a 30 ans, rapporte Adrien Tailleux. Le jardin est ouvert au public depuis une dizaine d’années. C’est un jeune jardin, beaucoup de choses sont encore à faire. »

L’objectif de cet amoureux de la nature, c’est la création d’un système associatif d’inspiration nordique.

« En Angleterre ou en Suède par exemple, les jardins fonctionnent ainsi et les gens viennent filer un coup de main pour l’entretien. »

Les Prés sont connus pour leurs produits autour de la pomme. La cidrerie, à l’entrée, abrite des dégustations de cidre, de vinaigre, de cocktails à base de vin ou de pommes et d’eau-de-vie. Mais le jardin se visite aussi. Adrien Tailleux laisse libre les promeneurs mais a en tête un parcours : « une promenade le long de la rivière, le passage devant la petite île, redescendre vers le jardin aquatique, les sous-bois puis terminer la balade par le potager ».

> Le reportage complet à retrouver dans l’Informateur du vendredi 28 avril, disponible ici.

Arzhêliz Diard

Parc et Verger Les Prés

Les Prés se situent au 35 rue de Chantereine et sont accessibles du 8 mai au 11 novembre. La boutique est ouverte les samedis et jours fériés de 15 h à 18 h jusqu’au 31 mai. Du 1er juin au 9 juillet, samedi, dimanche et jours fériés de 15 h à 18 h 30. Du 10 juillet au 3 septembre, tous les jours sauf mercredi de 15 h à 18 h 30. En septembre, samedi et dimanche de 15 h à 18 h. Du 1er octobre au 11 novembre, samedi et jours fériés 15 h à 18 h. Les visites sont possibles aux mêmes horaires ou pour les groupes, sur rendez-vous toute l’année. Entrée payante. Renseignements : 02 35 86 78 54, 06 66 75 74 05 ou www.3clos.fr

Vidéo du Comité régional de tourisme de Normandie et du Comité départemental de tourisme de Seine-Maritime :