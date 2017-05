Le week-end de l’ascension sera synonyme à Cayeux-sur-Mer de réouverture de l’Association pour la promotion de la voile en Picardie (APVP). Et c’est avec une sérénité retrouvée que son président, Pascal Jouassain, aborde cette période. L’épée de Damoclès qui planait au-dessus du club cayolais a disparu. En effet, il a été longtemps confronté à un problème de locaux. Situés sur le domaine public maritime, les locaux se heurtaient à la réglementation des services de l’Etat qui ne tolèrent pas plus de six mois d’occupation à l’année. Depuis trois ans, ils demandaient à l’association de démonter ses installations l’hiver. Ce que cette dernière ne pouvait pas faire au regard du coût des travaux.

« Un soulagement »

L’école de voile et la municipalité se sont ainsi évertuées à trouver une solution.

Julien Levasseur