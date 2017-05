Le 23 mai dernier, une réunion publique a été organisée à la salle des fêtes de Miannay pour présenter le projet de Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime menés par la fédération des parcs naturels régionaux de France en partenariat avec la commune. Marion Bonvarlet, en charge de l’urbanisme et des paysages, et Marc-Adrien Weyl, chargé de mission communication et activités de pleine nature, ont dévoilé : « Une enquête publique démarrera le 19 juin dans l’objectif d’informer les gens et de recueillir leur avis sur le projet de parc naturel régional. Un projet de Parc naturel régional (PNR) est toujours à l’initiative d’une Région qui se dit qu’il est intéressant d’inscrire le territoire dans un label PNR. Les parcs naturels régionaux ont été créés en 1967 dans un contexte de contrer l’urbanisation à outrance constatée autour de Paris et de Lille. Depuis, les PNR ont beaucoup évolué ».

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 30 mai 2017.