Le vote du budget principal d’une commune est surtout l’occasion pour les administrés de prendre connaissance des investissements à venir. Le conseil municipal de Saint-Valery-sur-Somme du vendredi 7 avril a permis d’annoncer qu’ils s’équilibraient à 3, 9 millions d’euros cette année, dont 1, 7 million d’euros en restes à réaliser.

3, 9 millions d’investissements

Figurent dans les projets notables : la réhabilitation en cours du club house du Football club valericain pour 854 000 euros, des études de conception et de travaux sur le futur complexe culturel et touristique de l’entrepôt des sels pour 860 000 euros, des travaux sur les remparts pour 575 000 euros, des travaux sur la toiture et le parvis de l’église pour 100 000 euros, des études pour la restauration du casino pour 167 000 euros. A ce sujet le maire valericain, Stéphane Haussoulier, a déclaré :

Quid du trou du casino ? L’idée étant qu’on ne peut plus construire maintenant dans le trou. Peut-être qu’il est temps dans cette ville de boucher les trous.

L’hypothèse de la création d’une zone de stationnement et d’une dalle pour rejoindre la digue a été évoquée.

En ce qui concerne les horodateurs de la Ville qui lui assurent des recettes non négligeables, ils vont bénéficier d’une cure de jouvence à hauteur de 200 000 euros. Le premier magistrat a expliqué :

On ne peut pas avoir des recettes aussi substantielles sans investir. Notre parc doit être plus en phase avec notre clientèle.

Les automobilistes pourront notamment payer par carte bancaire.

La création de la passerelle avant l’été

Stationnement toujours avec le nouveau parking d’entrée de ville. Une passerelle piétonne devrait être construite pour permettre aux badauds de traverser le contre-fossé. Ils auront ensuite tout loisir de rejoindre le centre-ville en longeant le joli canal de la Somme. Stéphane Haussoulier a affirmé avec enthousiasme :

Des loueurs de vélo pourraient y prendre place. Aujourd’hui, on a l’autorisation du sous-préfet pour sortir la passerelle et pour la sortir rapidement.

L’objectif est ambitieux : mettre en place cet équipement pour la saison estivale. Quant au prix de cette passerelle piétonne, il est de 200 000 euros.

Julien Levasseur