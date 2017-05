Le 20 avril dernier, Aurélien Lemaître, Xavier Delaporte, Bruno Plévert, Geoffrey Queneuilles, Didier Picard et Laurent Têtu se sont attelés aux différentes tâches nécessaires pour la rénovation de l’intérieur et de l’extérieur de la mairie de Chépy dans le cadre des chantiers réalisés par l’association Vimeu Insertion Forma Jeun. La veille, cette même équipe a présenté aux élus de Cahon le résultat de ses trois mois de travail dans le logement communal. Ses outils dans les mains, Geoffrey Queneuilles peaufine son ouvrage autour d’une fenêtre située à proximité du bâtiment. Pendant ce temps, Aurélien Lemaître et Bruno Plévert terminent l’entretien et la pose des petites colonnes du balconnet situé derrière l’une des fenêtres du premier étage…

« L’association nous fournit les outils mais je préfère amener les miens quand j’ai une tâche bien précise à réaliser », explique Bruno Plévert. Aux alentours de midi, leur encadrant Jérôme Votiez part chercher à manger pour l’équipe. Ancien employé dans le bâtiment, ce dernier est entré dans l’équipe en 1997 : « J’ai remplacé quelqu’un qui était malade et j’ai effectué plusieurs contrats avant d’être embauché en CDI. J’ai ensuite passé le titre d’encadrant technique en 2016 ».

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 2 mai 2017.