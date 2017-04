Dans un écrin de verdure et au son des clapotis de l’Yères s’élève une bâtisse. D’après les guides touristiques et les cartes de randonnées, elle serait « la plus ancienne construction civile de la vallée ». À ses côtés, les ruines d’un château du XII-XIIIe siècles dont il ne subsiste que la porte en forme d’ogive. Un circuit de randonnée propose un départ de Sept-Meules, direction du bois du Tôst avec un passage à Cuverville-sur-Yères. 16 kilomètres à serpenter à travers les deux versants de la vallée. Et soudain apparaissent ces deux vestiges médiévaux dont l’histoire est encore floue.

Fondation donnée aux moines du Tréport ?

En bordure de rivière, la vieille maison, maçonnée à la chaux rouge, faite de chêne, de pierre calcaire et de brique, est le témoin de la baronnie de Cuverville.

« J’ai racheté une ruine, pas une maison ! »

Rattachée à la famille du comte de Eu ou du comte de Longueville, selon les hypothèses des historiens, la motte féodale, comprenant le château et la maison, aurait été érigée par Henri de Cuverville ou Henri Ier de Eu. La fondation aurait été donnée aux moines de l’abbaye du Tréport en 1107.

En 1989, Michel Maillart, alors viticulteur à Ecueil dans la Marne, et son épouse rachètent cette maison à l’histoire fragmentaire. « J’ai racheté une ruine, pas une maison ! » Selon lui, elle est postérieure au château.

« La porte d’entrée appartient au château qui a été construit au moment des invasions normandes vers l’an 1000. La maison, c’est plus mystérieux. D’après ses dimensions, ce n’était pas la maison de n’importe qui. »

Les historiens locaux ayant travaillé sur le sujet penchent donc pour la maison du fermier de la baronnie : chambres, écuries et granges comprises.

La boucle de 16 km, intitulée circuit Gratte-Panche, débute de l’aire de pique-nique de Sept-Meules. Comptez 4 h de balade à travers les deux versants de la vallée de l’Yères. Le circuit fait partie d’un ensemble de 17 randonnées du Chemin vert du Petit Caux et du Chemin des Étangs.