Patrimoine. Une exposition et des nouveautés au musée du Vieux Tréport

Le week-end de Pâques signe comme tous les ans la réouverture du musée du Vieux Tréport. Et en 2017, plusieurs nouveautés sont prévues, avec notamment la mise en place de l’exposition « La guerre sous la mer ». Proposée par le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, celle-ci permet aux visiteurs de découvrir les épaves datant de la guerre 1914-18 et qui gisent au fond de la Manche. « Cette exposition colle tout à fait au thème du musée » se réjouit Bernard Laurent, président de l’association des enfants du vieux Tréport, qui s’occupe du musée. « Le parc marin s’étend jusqu’au Tréport et notre association y adhère depuis un moment. L’exposition a été créée par des jeunes qui ont fait un beau travail et ils nous ont proposé de l’installer au Tréport, nous en sommes ravis » (voir encadré).

Dénicher des trésors

Cette exposition est l’une des nombreuses raisons de visiter le musée cette année. Car par ailleurs, la dizaine de bénévoles actifs dans l’association a encore réussi à dénicher des trésors patrimoniaux pour leur musée. « Tout cela prend du temps, mais sommes bien organisés » explique Bernard Laurent. « Pour ce qui est des nouvelles pièces, beaucoup nous sont données spontanément par des Tréportais. Là par exemple, je viens de croiser un ami qui a retrouvé une vieille photo en noir et blanc, prise au Tréport. Je vais voir si je peux identifier les personnes sur la photo et peut-être que ce sera intéressant pour le musée également ».

Intarissable sur l’histoire de sa ville, le président de l’association prend soin d’examiner chaque objet qui lui est donné. « Je me souviens quand j’étais enfant avoir vu toute une correspondance par lettres, écrite entre Paris et Le Tréport, être brûlée peu après la guerre, c’est vraiment dommage. Mais je suis de la génération de la libération et il est vrai qu’à l’époque, les gens voulaient oublier le passé ».

De nouvelles maquettes

Parmi les nouveautés, les visiteurs pourront découvrir une belle maquette d’un bateau à voile et à vapeur, datant du milieu du XIXe siècle, une nouvelle tenue traditionnelle tréportaise ou encore une pendule allemande datant de la seconde guerre mondiale.

« Il y a encore beaucoup de choses en stock et nous avons dû en enlever un peu pour accueillir l’exposition » précise Bernard Laurent. De quoi offrir des nouveautés aux visiteurs pendant de belles années encore.

Pratique

Le musée du Vieux Tréport, 1, rue de l’Anguainerie, est ouvert à partir du samedi 15 avril et jusqu’à fin septembre. Tous les week-ends et les jours fériés de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Sur rendez-vous en semaine, pour les groupes à partir de 10 personnes, au 02 35 86 25 45. 3 € pour les adultes ; 1,50 € pour les enfants.

Découvrez les épaves de guerre

Visible au Tréport jusqu’au 28 juin, l’exposition « La Grande Guerre sous la mer » se base sur des photos d’épaves sous marines et pièces de bateaux pour rendre compte de la réalité des combats en 1914-18. Sur le territoire du Parc naturel marin picard (qui s’étend du Tréport à Boulogne-sur-Mer), 22 épaves identifiées gisent au fond des eaux.

L’exposition met à l’honneur deux navires : l’U95, un sous-marin allemand et l’Argo, un navire à vapeur anglais. Les restes de la barre de ce dernier ont notamment été remontés à la surface et sont donc visibles par les visiteurs. En quatre larges panneaux, le public peut découvrir l’intérêt patrimonial, sportif et écologique de ces épaves devenues récifs artificiels et où faune et flore spécifiques s’y sont fixés. Deux vidéos sont aussi visibles et permettent notamment de se mettre à la place des plongeurs qui nagent à proximité de ces vestiges de guerre.

Cette exposition itinérante a d’abord été présentée à Boulogne-sur-Mer. Elle prendra la direction d’Etaples-sur-Mer en juillet.