Grand ciel bleu et soleil pour cette première marche contre l’éolien sur terre et en mer entre Le Tréport (Seine-Maritime) et Mers-les-Bains (Somme) organisée le samedi 10 juin 2017. Philippe Serre, de l’Association Stop éolien Bresle et Yères, et Georges Clément, président de l’association mersoise Sauvegarde des Côtes d’Opale Picarde et d’Albâtre (Scopa), en étaient à l’initiative.

Trois autre associations et collectifs se sont greffés à la manifestation. Au total, entre 150 et 200 personnes ont marché dans le calme jusqu’à la falaise de Mers-les-Bains.

Élus normands et picards

Des élus normands et picards ont également fait le déplacement : Laurent Jacques, maire communiste du Tréport, Emmanuel Maquet, maire Les républicains de Mers-les-Bains, Jeanine Bourgau, maire divers gauche du Crotoy avec deux de ses adjoints : Géraldine Chamaillard et Jean Devismes. Françoise Duchaussoy et Patricia Chagnon, élues Front national respectivement conseillères municipales d’opposition d’Eu et d’Abbeville et conseillère régionale des Hauts-de-France, ont aussi pris part au cortège.

Patrica Poupart, maire de Vironchaux (Somme) et conseillère régionale Les républicains des Hauts-de-France, a représenté le président de la Région, Xavier Bertrand : “Nous voulons montrer que la Région s’oppose au projet d’éoliennes en mer.” Plusieurs projets sont dans les tuyaux : le parc éolien en mer Dieppe Le Tréport et celui du Parc du Marquenterre jusqu’au Touquet.

“L’éolien ch’est du brin”

Comme prévu, le cortège réuni devant le Casino du Tréport s’est mis en route vers 15h, précédé par le Petit Train. “Les touristes avec nous”, “Les pêcheurs avec nous” ou encore “L’éolien ch’est du brin pour ché gins” pour les Picards… Les slogans ont été nombreux à ponctuer la marche. “On est contents, il y a du monde, le soleil nous a aidés, glisse Georges Clément. Le défilé s’est étoffé au fur et à mesure. C’est significatif comme démonstration.”

Vidéo. Les manifestants en marche vers Mers-les-Bains.

“Les pêcheurs avec nous” lance en chœur le cortège de la #manifestationantieolien qui se dirige vers Mers-les-Bains. pic.twitter.com/nz6p6ChM5Q — a.diard (@arzhediard) 10 juin 2017

“Les pêcheurs avec nous”

Après la remontée du quai François Ier, les manifestants ont franchi la passerelle avant de faire une halte sur le quai S pour un exposé d’Olivier Becquet, président de la Commission environnement du comité régional des pêches de Normandie. Une pancarte autour du cou, il explique queet que. La manifestation s’est terminée à Mers-les-Bains après un discours de Philippe Serre. Ses maîtres-mots ?