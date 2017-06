Le 31 mai dernier, les maires des communes environnantes, les enseignants, le conseiller départemental et le principal du collège Gabrielle-Marie Scellier se sont réunis pour inaugurer la plaque apposée sur le gymnase de l’établissement, en l’honneur de Pierre Dailly, présent dans l’assemblée. Jean-Marie Snauwaerte, président du Syndicat Intercommunal scolaire (Sisco), a tenu à saluer une figure emblématique airainoise : « L’heureuse décision nous amène à baptiser le gymnase du nom de l’un de ses principaux maîtres d’ouvrage. Souvenons-nous : Durant les années 1960, les élèves des cours d’éducation physique n’ont pas eu d’autre chemin que celui de se trouver être en marche à pieds pour se rendre hebdomadairement au terrain de football du stand en garde et en revenir. Pour les professeurs, les navettes étaient quotidiennes. Entre autres péripéties, il arrivait qu’entre deux ondées, des enfants se fassent encore plus mouiller en allant récupérer le ballon rond shooté malencontreusement ou volontairement dans la rivière. Les séries des allers-retours ont pris fin suite à l’imagination, la réflexion et la proposition d’amener les élus locaux à valider l’opportunité d’ériger en 1980 un complexe sportif jouxtant le collège ».

