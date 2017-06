Depuis plusieurs semaines maintenant, la Société d’Éducation Physique de Blangy-Bouttencourt section pétanque est en plein préparatifs de son tournoi international qui se déroulera les 16, 17 et 18 juin 2017 à la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime).

Concours reconnu dans le monde entier, de nombreuses équipes étrangères feront le déplacement pour la vingtième édition de ce festival international. En tout, plus de 4 000 boulistes vont se rencontrer dans les différentes catégories. Des équipes françaises donc, mais aussi allemandes, belges, espagnoles, finlandaises, ou encore anglaises. Des joueurs et joueuses venant des Comores sont également attendus. Et parmi tous ces boulistes, des champions internationaux !

Feu d’artifice et drone pour la 20e édition

Cette année, des photos seront prises par un drone survolant les près de 400 terrains allant de la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle à Nesle-Normandeuse. Pour cette vingtième édition, des festivités viennent donc se greffer à la manifestation, notamment :

un feu d’artifice gratuit et ouvert à tous le samedi à 23 h,

et un grand bal populaire le dimanche soir à partir de 19 h 30.

Renseignements auprès de Rémy et Régis Bellanger au 06 33 26 86 55 et au 06 88 75 69 45.

Le programme détaillé à retrouver dans l’Éclaireur de Gamaches du mardi 13 juin 2017.