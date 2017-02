Depuis le 16 janvier 2017, la devanture des locaux de la Croix-Rouge de la Ville d’Eu (Seine-Maritime) a fait peau neuve, rue Jeanne d’Arc. Une grande pancarte trône maintenant fièrement au-dessus de l’entrée marquant enfin visiblement le bâtiment de l’association.

C’est le résultat d’un don. Cette pancarte va être plus qu’utile. Si le lieu est bien connu des bénéficiaires, il l’est moins des autres, alors qu’il est ouvert à tout le monde. « Souvent les gens trouvent la boutique par hasard » confie l’une des bénévoles.

Située rue Jeanne d’Arc à Eu, la Vesti-Boutique est un espace de vente de vêtements neufs ou d’occasions pour homme – femme et enfants. L’occasion de faire du shopping à petits prix et pour la bonne cause.

La vitrine du magasin a elle aussi été totalement relookée et invite les passants à entrer en affichant clairement : « ouvert à tous ». Des locaux plus visibles qui, comme les bénévoles l’espèrent, permettront à l’association d’augmenter le nombre de passages ainsi que les dons

L’association accueillera désormais aussi dès le mois de février la fédération française des diabétiques avec une permanence tous les 3e mercredis du mois (10 h-12 h). Une enseigne plus marquée pour de meilleurs résultats.