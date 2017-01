À Gamaches (Somme), le maire Daniel Destruel montre sa volonté d’avancer avec les Gamachois et d’en exclure personne. Cela, dans le but d’en faire une ville moderne et populaire au cœur de la Vallée de la Bresle. C’est ce qu’il ressort avant tout de son discours, prononcé il y a quelques jours lors de la cérémonie des vœux 2017.

L’élu a d’ailleurs profité du rendez-vous pour féliciter toutes les commissions qui œuvrent dans l’intérêt de la commune.

Un projet culturel et éducatif

Également salué, le projet culturel et éducatif particulièrement ambitieux que porte la commission des affaires culturelles, gérée par Delphine Traulet, adjointe. Un projet plutôt axé vers une exigence culturelle au service de l’ambition éducative.

C’est notre volonté municipale : être fier de la culture, de l’envie de découvrir, de l’ouverture aux autres. Tout n’est pas parfait à Gamaches, mais nous ne regardons pas ailleurs.

Daniel Destruel compte sur le soutien des associations, mais aussi sur un couple d’artistes venus s’installer dans la commune pour de futures animations.

Maison de santé, Nardière…

Et pour 2017, la liste promet d’être toute aussi longue. De nombreux projets devraient se concrétiser. Parmi eux :

la réalisation de maîtrise d’œuvre relative à la construction de la future maison de santé,

l’avancement du lotissement de la Nardière actuellement en fin de phase d’étude et dont la partie voirie et assainissement pourrait être terminée cette année,

l’installation de deux bornes de rechargement des véhicules électriques place du Maréchal Leclerc et l’acquisition d’un véhicule électrique.

Par ailleurs, la commission environnement souhaite obtenir une première fleur dans le cadre des villes et villages fleuris.

Une étude est également en cours sur l’aménagement du centre bourg, un paysagiste a déjà travaillé sur le projet.

