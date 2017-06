« Comment peut-on avoir installé des conteneurs à 2,40 mètres de ma maison ? » C’est la question ubuesque que se pose Michel Drouet. Cet habitant de Lyons-la-Forêt (Eure) était venu trouver le calme à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) pour passer sa retraite. En novembre 2015, il achète une petite maison située au 37, rue du 11 novembre et dans l’acte notarial, il est précisé que « la commune ne préempte pas ». C’est-à-dire qu’elle n’utilise pas son droit lui permettant de se porter acquéreuse d’un bien immobilier avant tout autre acquéreur privé. Lorsque Michel Drouet arrive en mars 2017 pour commencer des travaux, il découvre l’installation de quatre conteneurs enterrés à deux pas de sa porte.

« Terrain d’1,10 mètre »

Après une visite chez le notaire, il apprend qu’il détient une autre partie de terrain : une bande herbeuse, large d’1,10 mètre, qui correspond à la moitié de l’emplacement du conteneur à verre. « Une aberration » pour le nouveau propriétaire. Pour Jean-Christophe Raguet, adjoint au maire de Criel-sur-Mer en charge de l’aménagement : « C’est surtout une aberration que sa propriété privée soit liée à cette bande de terrain de l’autre côté de sa maison. Si on l’avait su avant, on lui aurait proposé le rachat pour un euro symbolique ».

Chaque week-end, Michel Drouet, subit le flot des défilés de voitures qui arrivent en trombe. Leurs conducteurs s’arrêtent pour déposer en vitesse leurs déchets. « Le week-end dernier (de la Pentecôte N.D.L.R.), j’ai compté plus de 100 voitures. » Sans oublier le doux fumet émanant des quatre conteneurs enterrés, surtout de celui des ordures ménagères…

L’avis de la Communauté de communes : « Il faut un temps d’adaptation »

Emmanuel Tavernier est directeur du pôle technique et environnement de la Communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS). Il revient sur l’installation des conteneurs enterrés rue du 11 novembre à Criel-sur-Mer : « Nous avons été alertés par les riverains de ce problème de poubelles. Il faut juste rappeler une petite chose : La décision d’implantation des conteneurs enterrés a été prise par la Communauté de communes Yères et Plateaux (à laquelle appartenait la commune de Criel-sur-Mer avant la fusion au 1er janvier 2017 au sein de la CCVS, N.D.L.R.). Nous, on n’a pas eu de droit de regard. »

Effet de nouveauté ?

« Ça pose question et c’est le même souci qu’au Tréport où les restaurateurs voyaient d’un mauvais œil l’installation de conteneurs à proximité, reprend-il. Pourtant, ceux qui sont installés à Mers-les-Bains, au Tréport, à Eu et à Ault répondent à une attente et donnent satisfaction. C’est peut-être l’effet de nouveauté. Il faut un temps d’adaptation. Nous avons aussi eu un afflux touristique rarement vu pendant le week-end de l’Ascension. »

La CCVS s’interroge sur les solutions : « Nous travaillons avec la commune de Criel-sur-Mer, avec le prestataire chargé de vider les conteneurs mais il n’y a pas de solution miracle. Peut-être que nous devrons envisager une installation supplémentaire. »

La problématique du civisme est également soulevée « À Eu, les conteneurs sont aussi installés à une rue des maisons, et il n’y a aucun souci ».

> Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Informateur du vendredi 9 mai, disponible ici en version numérique.