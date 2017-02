A la surface de l’eau ce 25 janvier dans le bassin de commerce, seules de petites bulles trahissent la présence sous-marine de Sébastien, plongeur et soudeur. Cela fait trois heures qu’il travaille dans une eau à 1 °C avec une visibilité de 5 cm. C’est néanmoins avec le sourire qu’en sortant de l’eau, il nous explique sa mission, qui le mène lui et trois collègues pendant plus d’un mois au Tréport.

Cinquante soudures sous l’eau

« Nous posons des protections cathodiques tout autour du bassin. Cela permet de protéger la structure de la corrosion » explique Sébastien, le chef d’équipe.

Si la scène rappelle une aventure de Tintin, point de trésor à aller découvrir dans le port du Tréport, simplement une mission à remplir pour l’entreprise CTS (Compagnie de travaux subaquatiques), qui possède des antennes dans toute la France.

