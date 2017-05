Les élèves et leur formatrice (au centre) ont présenté avec beaucoup de fierté le jardin

pédagogique qu’ils ont bâti cette année et souhaitent transmettre aux futurs étudiants. –

Tout au long de la journée, les formateurs, l’équipe encadrante et les membres du personnel de la maison familiale rurale (MFR) d’Oisemont se sont relayés pour accueillir le public venu découvrir l’établissement lors de la deuxième journée portes-ouvertes annuelle organisée le 13 mai dernier par l’établissement situé 14, rue Roger Salengro. Accompagnés par l’un des animateurs, certaines personnes traversent la rue pour se rendre à la maison d’en face.

Après avoir contourné l’allée, les visiteurs ont contemplé le jardin cerclé de palettes et avec des panneaux en bois coloré indiquant les différentes fleurs, fruits, légumes et plantes aromatiques cultivés par les élèves. « Le jardin pédagogique a été créé pour permettre aux élèves de découvrir l’agriculture biologique et de suivre l’évolution des plantes. Il fait partie des heures de cours d’enseignements pratiques interdisciplinaires instaurées cette année avec la réforme du collège et durant une heure et demi par semaine », explique la MFR. Damien Letailleur, 15 ans, président du jardin, complète : « Nous avons tout fait de A à Z. Le 5 septembre, notre formatrice Mme Allart nous a proposé une activité manuelle et nous avons choisi le jardin pédagogique. Nous l’avons construit sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles défini avec notre formatrice ».

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 16 mai 2017.