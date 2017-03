Pour bon nombre d’élèves, le passage de la « grande école » au collège peut être source d’inquiétudes. En l’espace d’un été, les plus grands de la cour redeviennent les plus petits, leur nouvel établissement est plus imposant que leur ancienne école, les professeurs sont nouveaux, et l’organisation est toute autre.

À Gamaches (Somme), plusieurs actions sont mises en place au collège Louis Jouvet, qui accueille au total près de 600 élèves, pour que la transition se fasse en douceur, dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, au début de chaque année scolaire, l’établissement participe au dispositif école ouverte, en accueillant sur la base du volontariat les nouveaux élèves de 6e toute la semaine précédant le jour de la rentrée des classes.

Découverte des lieux, sections, clubs…

Autre moment important, les portes ouvertes. Cette année, la date retenue est celle du samedi 18 mars 2017, de 9 h à 12 h. L’opération s’adresse aux familles des futurs élèves. Renseignements par mail à ce.0800034c@ac-amiens.fr ou au 03 22 26 11 53.

