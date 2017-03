À l’époque, il était l’un des plus jeunes maires de Seine-Maritime : Christian Roussel, maire de Rieux, fête aujourd’hui ses quarante ans de mandat. Et depuis ce 27 mars 1977, les choses ont bien changé, et le jeune homme de l’époque a gravi les échelons de la politique locale, en devenant notamment président de l’intercommunalité. Retrouvez son interview complète, son meilleur souvenir, mais aussi ses projets dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 mars 2017 ici dès 6 h.