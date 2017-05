Il n’en est pas à sa première nomination. Et ne compte pas ses heures passées au service de l’Église. En septembre, Philippe Maheut deviendra curé de la paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères. Il se souvient avec émotion lorsqu’il a été nommé curé pour la première fois en 2000 au sein de la paroisse Saint-Christophe de Cléon - Saint-Aubin - Boucle de Seine. Son prédécesseur n’était autre que le père Jacques Hamel, tué en juillet 2016 par deux terroristes dans l’église Saint-Etienne à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Au moment de son assassinat Philippe Maheut était vicaire général, le premier collaborateur de l’archevêque de Rouen, Dominique Lebrun. Ce jour-là, comme l’exigeait sa fonction, il a été l’un des premiers sur les lieux du drame. Il avait déclaré au magazine L’Express : « C’est en étant au service des gens qu’il a été assassiné. »

Bio express

> 1964 : Naissance à Lisieux.

> 1982 – 1984 : BTS en économie sociale et familiale à Rouen : « C’était rare pour un homme, nous n’étions que deux garçons dans une classe d’une trentaine d’étudiants ».

> 1984 : Entrée au Séminaire à Issy-les-Moulineaux. Pendant deux ans, il effectue son service militaire à Paris au 1er Régiment du train dans l’aumônerie militaire. Il rejoint le Séminaire de l’Institut Catholique de Paris.

> 1991 : Ordonné prêtre en la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il est nommé vicaire de la paroisse des Sapins (ex Hauts-de-Rouen) pendant huit ans. Il est également aumônier des étudiants de septembre 1993 à juin 2000 à Mont-Saint-Aignan.

> 2000 : Nommé curé de la paroisse Saint Christophe de Cléon – Saint Aubin -Boucle de Seine. Il est en même temps responsable de la formation pour le diocèse de Rouen.

> 2007 : Nommé vicaire général auprès de l’archevêque de Rouen.

> 6 mai 2017 : Nommé curé de la paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères. Prise de fonction au cours du mois de septembre.