En décembre 2016, Thomas Lécureux, trentenaire originaire de Buigny-lès-Gamaches (Somme), a reçu le prix de l’entreprise la plus remarquable. Pour cause, il est le créateur de Florixir, une entreprise qui a vu le jour en 2015. Thomas est un chercheur en plantes aromatiques et médicinales.

Primé à trois reprises

Diplômé d’un master en production végétale et en industrie agroalimentaire, spécialisé dans la chimie des substances naturelles, il a remporté la première place de trois concours différents, dont celui précédemment cité.

J’ai remporté le concours de Création de l’entreprise la plus innovante, ainsi que celui de 48 heures pour une entreprise : cela me rassurait et me motivait beaucoup, car Florixir n’était pas encore en route.

De l’aménagement paysager à la production de plantes

Au commencement, pourtant désireux de faire de l’aménagement paysager, c’est lorsque sa mère tombe malade qu’il décide de se lancer dans la production de plantes aromatiques et médicinales.

J’ai toujours aimé m’occuper du jardin et planter des fleurs, et quand j’ai appris pour ma mère, j’ai décidé de relier ces deux choses, et c’est là que m’est venue l’idée. J’ai donc suivi plusieurs formations, dont une au Canada et une en Polynésie Française, où j’ai d’ailleurs pu trouver dans l’une de leurs fleurs, une molécule qui a la capacité de lutter contre le cancer de la peau.

