À l’âge où certains pensent surtout jeux vidéo, copains ou sorties, Maelis Ries-Zana, elle, rêve d’aventure. Cette habitante de Rambures (Somme), âgée de treize ans et scolarisée en classe de cinquième au collège Charles-Bignon à Oisemont, a eu la chance d’être sélectionnée pour participer à un nouveau jeu télévisé pour enfants : École Aventure. Dans cette version junior inspirée de Koh-Lanta, les téléspectateurs retrouvent deux équipes, les bleus et les oranges, chacune menée par deux grands candidats du jeu adulte : Téhéiura, et Laurent Maistret (également vainqueur de la dernière saison de Danse avec les Stars, en décembre dernier sur TF1). Au programme, comme pour leurs aînés, des défis.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de participer à un jeu télévisé ? Pourquoi celui-ci ?

Maelis Ries-Zana : J’ai eu envie de participer à un jeu télé car mon père en fait beaucoup (N.D.L.R. : Aurélien Ries, candidat à « Tout le monde veut prendre sa place », « Harry », ou encore « Les douze coups de midi »), et l’univers m’a bien plu, particulièrement celui-ci car c’est un jeu un peu « d’aventure », type Koh-Lanta mais en plus modéré.

=> Pratique

Émission École Aventure, diffusée sur Télétoon + à partir du samedi 1er avril 2017 à 18 h puis pendant 9 semaines.

Quel est le principe ?

Il y a deux équipes qui s’affrontent : bleue, celle dont je fais partie, et orange. Le matin, c’est le défi des capitaines : c’est-à-dire que les deux capitaines, Téhéiura et Laurent Maistret, s’affrontent avec un ou plusieurs aventurier. La victoire donne un avantage à l’équipe gagnante pour le défi des aventuriers qui a lieu l’après-midi. Là, les vainqueurs décrochent un bracelet de leur couleur, un badge à mettre sur l’étendard, et une surprise.

Quel est ton meilleur souvenir ?

C’est lors d’une de nos surprises, où nous sommes allés dormir une nuit au Pal (N.D.L.R. : un parc d’attractions animalier), dans un bungalow avec vue donnant sur une réserve africaine.

