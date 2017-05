À l’ère de la technologie, il peut sembler impensable de rencontrer des difficultés à s’orienter. Plus encore lorsqu’il s’agit d’une petite commune, et non d’une grande métropole. Et pourtant… À Gamaches, 2 666 habitants recensés en 2014, trouver certaines adresses peut parfois relever du parcours du combattant, plusieurs endroits étant mal voire pas géolocalisés sur les GPS, Global Positioning System (ou système de localisation mondial) !

Partant de ce constat, André Renoux, premier adjoint au maire, s’est intéressé au dossier. Profitant d’un congrès des maires de la Somme, il a questionné les élus d’autres communes pour connaître la procédure de mise à jour des données de géolocalisation. Verdict : c’est la Poste qui s’en charge. L’élu s’est donc rendu au bureau de Poste de Gamaches. Là, « les employés n’ont pas compris au début, et se sont renseignés ». Finalement, André Renoux obtient un rendez-vous, et surtout, des réponses. Oui, c’est bien ce service qui se charge des mises à jour. « La Poste fait les démarches sur toute la commune, et fournit les papiers pour toutes les administrations ».

