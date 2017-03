La mairie et l’association Uni’cité proposent aux Mersois une réunion publique à la salle des fêtes. Cette réunion d’information permettra de proposer aux Mersois de disposer d’une « complémentaire santé négociée ».

Cette offre de l’association Uni’cité pourrait leur permettre, par la mutualisation, d’accéder à des tarifs généralement plus avantageux ou/et à des garanties santé plus intéressantes ; un meilleur accès aux soins pour tous (actifs TNS, pluri-actifs, jeunes, inactifs, retraités et aux éligibles ACS).

Faute de moyens suffisants, plus de 4,5 millions de français n’ont pas accès à une complémentaire adaptée à leurs besoins, particulièrement les personnes retraitées ou en situation précaire. Uni’cité facilite ainsi l’accès aux soins en proposant aux Mairies et aux Centres Communaux d’Action Sociale de disposer de telles possibilités.

Réunion publique le mardi 21 mars 2017, à la salle des fêtes de Mers-les-Bains, rue Paul Doumer, à 18 h.