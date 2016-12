Attention il ne vous reste que peu de temps avant de pouvoir vous inscrire sur les listes électorales.

Il est impératif de le faire avant le 31 décembre pour voter en 2017. Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai et les léglistatives les 11 et 18 juin.

Comment faire ?

Il faut se présenter à la mairie de son domicile, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. De nombreuses mairies seront ouvertes les 31 décembre pour une permanence spécialement dédiée à ces inscriptions.

A Saint-Pierre-en-Val, près de Eu (Seine-Maritime), on souligne par ailleurs que vous avez aussi la possibilité de vous inscrire par internet sur www.service-public.fr