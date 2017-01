PPRN : A Eu et au Tréport, les habitants invités à s'exprimer

Comme toutes les villes, Le Tréport et Eu sont soumises aux risques naturels. Pour s’en protéger au mieux, la préfecture a élaboré son Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Les mairies refusent le schéma tel qu’il est présenté et veulent le faire savoir au commissaire enquêteur, attendu en mairie du Tréport samedi matin, 5 janvier, de 9h30 à 12h30 puis à Eu le 25 janvier de 14h à 17h.

En dehors de ces dates, les habitants peuvent venir consulter les documents relatifs au PPRN et remplir un registre pour s’exprimer, aux heures d’ouverture de la mairie au Tréport, et à la ville d’Eu, dans la salle Rouget de Lisle, au rez-de-chaussée de la mairie (dans les anciens locaux du CCAS). Élus et agents administratifs se tiendront à disposition les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 11 h et de 15 h à 16 h ou sur rendez-vous, pour répondre aux questions.

