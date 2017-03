Depuis toujours, Jean-Marc Boucard est un amoureux de la Baie de Somme, de ses lumières, de ses ports, des grandes étendues de dune, de sable, d’eau. Il ne peut envisager sa vie loin de ses racines. Proche de la retraite, il découvre l’art pictural et consacre son temps libre à la peinture à l’huile. C’est en 2001 qu’il participe à sa première exposition en compagnie d’autres artistes locaux avant d’organiser des expositions personnelles au Crotoy, à Ailly-sur-Somme, à Étaples ou à Nouvion. En 2004, il découvre le béton cellulaire qu’il travaille en taille directe, et depuis 2011, il s’essaie à l’argile durcissante.

Vous pourrez donc admirer huiles et sculptures, toutes en lien avec la Baie de Somme : elles apportent le calme et la sérénité de cette région si proche et si différente de la nôtre.

Pratique

Exposition des œuvres de Jean-Marc Boucard organisée par l’Association du Manoir de Fontaine, visible tous les après-midi de 14 h à 18 h (sauf le mardi), du 18 mars au 3 avril 2017 au Manoir de Fontaine à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Accès libre. Renseignements au 09 62 12 90 70.