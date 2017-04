Présidentielle, mode d'emploi

L’élection présidentielle se déroulera les 23 avril et 7 mai 2017. 11 candidats sont en lice pour le premier tour. Les bureaux de vote seront ouvert à 8 h à 19 heures dans les communes et villes de Normandie, dimanche 23 avril pour le premier tour, dimanche 7 mai pour le deuxième tour. Dans certaines grandes villes de France, les bureaux de vote seront quant à eux ouverts jusqu’à 20h.

> Lire aussi : À quelques jours de la présidentielle 2017, décryptage des élections en Normandie

Quels documents ?

Pour voter, il faut vous présenter au bureau de vote indiqué sur la carte électorale. Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, l’électeur doit se présenter avec une pièce d’identité, et éventuellement, sa carte d’électeur. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, pour voter, on peut présenter une pièce d’identité, mais la carte d’électeur seule suffit.

A noter que les élections léglislatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017.

Renseignements : www.service-public.fr