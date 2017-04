Présidentielles : Comment les habitants des Villes Soeurs vont-ils voter au second tour ?

Pourquoi le secteur est-il séduit par Marine Le Pen ?

Dans toutes les communes du Canton d’Eu comme à Mers-les-Bains, Marine Le Pen est la candidate qui a reçu le plus de suffrages au premier tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron, arrivé en tête en France, est en revanche souvent rétrogradé à la troisième place sur notre secteur, tantôt derrière François Fillon, tantôt derrière Jean-Luc Mélenchon.

Le constat est le même dans les communes qui votent traditionnellement à gauche, comme celles qui plébiscitent la droite et s’explique d’abord par l’effondrement des candidats du parti socialiste et des Républicains : Benoît Hamon et François Fillon. Mais si à l’échelle du pays, Emmanuel Macron semble être le premier bénéficiaire de cette déliquescence du PS et des affaires de François Fillon, c’est Marine Le Pen qui semble en récolter les fruits sur notre secteur : la candidate est en effet en nette progression.

Second tour, mode d’emploi :

Le second tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 7 mai. Deux candidats sont en lice, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h.

Pour voter, il faut vous présenter au bureau de vote indiqué sur la carte électorale. Dans les communes de plus de 1000 habitants, l’électeur doit se présenter avec une pièce d’identité. Dans celles qui ont moins de 1000 habitants, la carte d’électeur suffit.