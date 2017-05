« Beaucoup de gens me demandent ce que je vais faire de l’ancien hospice de Saint-Valery-sur-Somme », confie Stéphane Coquant, directeur délégué du Centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme (CHIBS). Le cœur de ce vaste bâtiment situé au centre de la cité médiévale ne bat plus depuis le mois de juin 2016. Une préoccupation qui témoigne de l’attachement profond des Valericains pour ce lieu empreint de souvenirs. Jusqu’en 1977, il abritait encore une maternité : « La majorité des Valericains de plus de 40 ans sont nés ici ».

Mais il ne s’agit là que d’un chapitre de sa longue histoire. L’hospice a été construit au milieu du XIXe siècle, en 1840 exactement, suite à la visite de Louis-Philippe à Saint-Valery-sur-Somme. Il est érigé à la place de celui fondé au XVIe siècle par des sœurs dominicaines. En 1967, les religieuses quittent l’endroit. L’hôpital poursuit quant à lui son œuvre. Dernières pages de la bâtisse lors des imposants travaux dont a bénéficié le CHIBS : l’accueil de l’unité de soins de longue durée.

« L’histoire et l’âme de l’hôpital »

Stéphane Coquant a bien conscience de l’importance de ce passé.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 16 mai 2017.

Julien Levasseur