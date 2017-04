Les deux équipes qui composent l’entreprise d’insertion AEI-BTP de Friville-Escarbotin ne chôment pas. Le carnet de commandes est bien rempli. Philippe Lorson, le responsable, se réjouit :

Le chiffre d’affaires est en nette augmentation cette année. C’est une reconnaissance de la qualité du travail que nous effectuons.

Cette hausse de l’activité s’est même traduite par la création d’un emploi.

80 % des salariés retrouvent un travail

Car l’entreprise a beau être engagée sur le chemin de l’insertion, le travail accompli en grande majorité pour les particuliers se doit d’être irréprochable. Les quatre salariés issus du Vimeu qui composent ses rangs ont profité dès le départ d’un encadrement adapté avec un chef d’équipe :

Nous bétonnons la montée en compétences de nos employés pour qu’ils trouvent un emploi à la sortie de leurs deux ans. Et c’est le cas, nous avons un taux de placement de 80 %.

Pour cela, AEI-BTP a plusieurs cordes à son arc, à savoir la maçonnerie (gros œuvre et second œuvre, édification de petite construction, dallage, murs…), la réfection extérieure (remise en état, rejointoiement, pose de menuiserie, peinture extérieure…), la réfection intérieure (transformation d’une étable en pièce à vivre, plâtrerie, isolation, carrelage, peinture…), travaux publics manuels (pavage, autobloquants, bordures, réalisation de tranchées, terrassement…). L’association possède deux camions et un entrepôt de 150 mètres carrés afin de mener à bien toutes ces opérations. Pour le reste, elle intervient sur l’ensemble de la Picardie Maritime.

Un projet d’extension

Et elle va poursuivre sa croissance. Une étude d’implantation d’un site à proximité de Neufchâtel-en-Bray est lancée. Un projet en bonne voie puisque l’objectif est l’ouverture au 1er octobre 2017. Il débouchera aussi sur quelques emplois. Le recrutement sera assuré par le Pôle Emploi du territoire en question. Car pour postuler dans ce type de société, il faut remplir des critères comme une période de chômage minimal. Philippe Lorson précise :

Notre outil est efficace mais il ne peut fonctionner que s’il y a de l’activité.

A l’image du chantier effectué actuellement à Rambures sur lequel les employés sont amenés à réhabiliter un ancien corps de ferme.

Cette extension d’AEI-BTP n’empêchera pas pour autant de développer le site de Friville. Si l’activité continue à ce rythme, un nouveau poste sera là aussi créé.

Julien Levasseur