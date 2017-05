Dimanche 30 avril 2017, vers 23h10, un violent incendie a endommagé 14 voitures stationnées sur le parking de l’église Saint-Jacques au Tréport (Seine-Maritime). Le feu serait parti d’une BMW à cause d’un court-circuit. Le propriétaire avait garé sa voiture vers 19h30 et l’incendie s’est déclaré quelques heures plus tard.

Le feu s’est propagé aux deux voitures garées à côté. Puis, à cause de la présence de carburant, il s’est étendu à d’autres véhicules. Les pneus ont commencé à exploser. Fait rare, deux voitures se sont mises en route, leurs roues ont tourné et elles sont allées enflammer des voitures stationnées de l’autre côté du parking.

Enquête ouverte

12 pompiers des Prés Salés sont intervenus pour éteindre le feu à l’aide de lances à incendie. Deux patrouilles de la brigade de gendarmerie du Tréport, ainsi que la commandante de Dieppe et le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) se sont rendu sur place. Une enquête a été ouverte et devrait permettre de déterminer la cause de l’incendie. La thèse accidentelle est privilégiée.

